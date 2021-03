FLÂNERIES HISTORIQUES ET MUSICALES AU CHÂTEAU, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Commarin.

FLÂNERIES HISTORIQUES ET MUSICALES AU CHÂTEAU 2021-07-03 – 2021-07-04 Château de Commarin 10 rue du château

Commarin 21320 Commarin

17 25 EUR Les « Flâneries Historiques et Musicales au Château » : premier mouvement de la Symphonie « Un Eté Musical au Château » (symphonie en trois mouvements)

En ouverture de l’événement, samedi 03-07 à 16h00, le Duo Mélofil (Trompette et Harpe) composé de deux grands interprètes : Dorothée Cornec à la harpe, et Nicolas Puisais à la trompette, interprétera des oeuvres de Beauchamp, Bach, Fauré, Piazzola, Damase, Böhme…

Puis, à 18h30, c’est la grande pianiste serbe Jasmina Kulaglich qui donnera son récital. Nourrie des traditions de l’école russe des pianistes, lauréate de plusieurs grands prix et concours internationaux, Jasmina Kulaglich interprétera des oeuvres de Chopin, Borodine, Glinka.

Comme son nom l’indique, l’événement est un mariage entre la musique et l’histoire. Aussi, une causerie/lecture historique fera le lien entre ces deux premiers concerts, mettant en parallèle la « Grande Histoire » et l’histoire du château de Commarin.

Dimanche 04-07, c’est Julie-Anna Zappalà, pianiste et compositrice argentino-néerlandaise, qui interprétera certaines de ses oeuvres néo-classiques, empreintes de rythmes argentins, aux accents de tango, et d’un minimalisme lyrique à la Ludovico Einaudi, mais aussi des oeuvres de Bach, Scriabine, et Schubert.

Enfin, pour conclure ces « Flâneries Historiques et Musicales au Château », c’est la pianiste Juliette Mazerand, dont la fluidité, la plénitude, la maîtrise et la virtuosité humble, furent maintes fois saluées par la critique, qui interprétera les Variations Goldberg de Bach.

Comme la veille, les deux concerts seront entrecoupés d’une causerie historique.

Et… sous réserve (si la situation sanitaire le permet), un dîner – sur réservation – sera servi le samedi soir, sur la terrasse, face au château, en présence des artistes concertistes.

https://www.amis-chateau-commarin.com/

