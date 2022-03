Flâneries et découvertes autour du plan d’eau Reichshoffen Reichshoffen Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Reichshoffen Bas-Rhin Reichshoffen Nature, détente, marché du terroir et animations … Cette journée vous invite à flâner autour du plan d'eau et à découvrir la faune et la flore de ce site classé réserve naturelle régionale. L'observatoire, situé à mi-parcours, offre un panorama exceptionnel pour observer la diversité des espèces d'oiseaux dans leur milieu naturel. Une belle occasion de (re)découvrir le plan d'eau ! La restauration est assurée par l'association de pêche au Hall des pêcheurs et sur le parking côté Nehwiller.

