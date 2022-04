Flâneries en Harmonies Saint-Pierre-en-Auge Saint-Pierre-en-Auge Catégories d’évènement: Calvados

Saint-Pierre-en-Auge

Flâneries en Harmonies Saint-Pierre-en-Auge, 4 juin 2022, Saint-Pierre-en-Auge. Flâneries en Harmonies Saint-Pierre-en-Auge

2022-06-04 – 2022-06-05

Saint-Pierre-en-Auge Calvados Samedi

20h30 – Salle des Fêtes de Saint-Pierre-sur-Dives

Concert des harmonies de Saint-Pierre-sur-Dives et de Vimoutiers sous la direction de Frédéric BERNARD et de Raymond LAPIE Dimanche

Jardin public et Halle médiévale

11h30 à 12h00

– Défilé en ville de la fanfare municipale de Saint Pierre sur Dives, sous la direction de Jean-Pierre TAILLEBOSQ (départ place Gombault, aubade devant la mairie,et au carrefour de la rue Saint-Benoit, arrivée au jardin public)

12h à 12h30

– Jardin public : aubade de la fanfare municipale

12h45 à 13h15

– Jardin public : concert de l’école de musique : ensemble de

saxophones sous la direction Nicolas BELLOIR

13h30 à 14h00

– Halle médiévale : concert de l’harmonie de Pont-l’Evêque

sous la direction d’Anne FABLET

14h15 à 14h45

– Halle médiévale : concert de la Société Musicale Normande de

Mondeville sous la direction de Damien ROULIERE

15h00 à 15h30

– Halle médiévale : concert de l’harmonie du Molay-Littry

sous la direction de Fabrice MAHIEU

16h00 à 16h45

– Jardin public : concert de la chorale de l’école et du collège Sainte-Thérèse sous la direction de Bertrand LETROADEC

17h00 à 18h00

– Halle médiévale :

