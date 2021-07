Flâneries d’été Rougemont-le-Château, 20 juillet 2021-20 juillet 2021, Rougemont-le-Château.

Flâneries d’été 2021-07-20 18:30:00 – 2021-08-31 23:00:00

Rougemont-le-Château Territoire-de-Belfort Rougemont-le-Château

EUR Chaque mardi soir, de 18h30 à 23h, découvrez des artistes de talents et profitez pleinement de votre été dans le Territoire de Belfort dans une ambiance pétillante et conviviale !

Mardi 20 juillet à Rougemont-le-Château : MisteRod // Fat Jeff

Mardi 27 juillet à Cravanche : Les Frères Panini // One Rusty Band

Mardi 3 août à Valdoie : As 2 danse // Time to Tramp

Mardi 10 août à Joncherey : Groseille et Mandarine // Gisèle Pape

Mardi 17 août à Montreux-Château : Tréteaux 90 // Lyre le Temps

Mardi 24 août à Châtenois-les-Forges : Pierre-Albert Marchetti // The Hillbillies

Mardi 31 août à Belfort : Compagnie K’Rroussel // Komorebi

Réservation obligatoire en ligne uniquement !

https://www.territoiredebelfort.fr/evenements/les-flaneries-dete

