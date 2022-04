Flâneries cheminotes Thouars, 10 août 2022, Thouars.

Flâneries cheminotes RDV sur le parvis de la Gare 1 Place de la Gare Thouars

2022-08-10 10:00:00 – 2022-08-10 11:30:00 RDV sur le parvis de la Gare 1 Place de la Gare

Thouars Deux-Sèvres Thouars Deux-Sèvres

EUR Tout change en 1872 ! L’arrivée du chemin de fer à Thouars va bouleverser et développer très rapidement la ville de Thouars. L’activité de la gare située au carrefour des lignes Les Sables d’Olonne-Tours et Paris-Bordeaux est exceptionnelle. Plus de 1000 cheminots y travaillent dans les années 1920. Laissez-vous conter l’histoire de la cité cheminote de la gare au quartier emblématique du “Village noir”.

Réservation obligatoire.

Tout change en 1872 ! Laissez-vous conter l’histoire de la cité cheminote et des habitants du quartier de la gare à celui du “Village noir”.

+33 6 24 64 45 40

Tout change en 1872 ! L’arrivée du chemin de fer à Thouars va bouleverser et développer très rapidement la ville de Thouars. L’activité de la gare située au carrefour des lignes Les Sables d’Olonne-Tours et Paris-Bordeaux est exceptionnelle. Plus de 1000 cheminots y travaillent dans les années 1920. Laissez-vous conter l’histoire de la cité cheminote de la gare au quartier emblématique du “Village noir”.

Réservation obligatoire.

Service de l’Architecture et des Patrimoines de la ville de Thouars

RDV sur le parvis de la Gare 1 Place de la Gare Thouars

dernière mise à jour : 2022-04-02 par Maison du Thouarsais