3 EUR Tout change en 1872 ! L’arrivée du chemin de fer à Thouars va bouleverser et développer très rapidement la ville de Thouars. L’activité de la gare située au carrefour des lignes Les Sables d’Olonne-Tours et Paris-Bordeaux est exceptionnelle. Plus de 1000 cheminots y travaillent dans les années 1920. Laissez-vous conter l’histoire de la cité cheminote de la gare au quartier emblématique du “Village noir”.

Tout change en 1872 ! L’arrivée du chemin de fer à Thouars va bouleverser et développer très rapidement la ville de Thouars. L’activité de la gare située au carrefour des lignes Les Sables d’Olonne-Tours et Paris-Bordeaux est exceptionnelle. Plus de 1000 cheminots y travaillent dans les années 1920. Laissez-vous conter l’histoire de la cité cheminote de la gare au quartier emblématique du “Village noir”.

