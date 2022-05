Flâneries artistiques Centre d’animation Reynerie Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Théâtre & cirque ——————- **Dans le cadre de l’événement « Rendez-vous aux Jardins »,** **organisé par le service Animation de la Direction du Patrimoine,** **avec la participation du Collectif Culture en Mouvements** Au coeur d’un jardin à la Française aussi enchanteur que méconnu, flânez à votre rythme et découvrez, au détour des charmilles et des essences exotiques, des scènes mêlant musique, danse, théâtre, cirque et arts visuels. Une découverte pétillante et unique où les bosquets s’animent. **Invitation à pique-niquer** dès 12h – apéritif offert

Entrée libre dans la limite des places disponibles

