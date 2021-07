Arromanches-les-Bains Arromanches-les-Bains Arromanches-les-Bains, Calvados Flânerie Sensorielle Arromanches-les-Bains Arromanches-les-Bains Catégories d’évènement: Arromanches-les-Bains

Calvados

Flânerie Sensorielle Arromanches-les-Bains, 3 août 2021, Arromanches-les-Bains. Flânerie Sensorielle 2021-08-03 18:00:00 – 2021-08-03 Salle des fêtes Place du 6 Juin 1944

Arromanches-les-Bains Calvados Arromanches-les-Bains La visite guidée nature, culture et sophrologie est de retour. Vous découvrirez la ville d’Arromanches à travers vos 5 sens. Tarif de 10€ car Arromanches Loisirs Culture prend 5€ à sa charge. Rendez-vous devant la salle des fêtes pour partager un moment convivial. La visite guidée nature, culture et sophrologie est de retour. Vous découvrirez la ville d’Arromanches à travers vos 5 sens. Tarif de 10€ car Arromanches Loisirs Culture prend 5€ à sa charge. Rendez-vous devant la salle des fêtes pour partager un… +33 6 03 95 48 69 La visite guidée nature, culture et sophrologie est de retour. Vous découvrirez la ville d’Arromanches à travers vos 5 sens. Tarif de 10€ car Arromanches Loisirs Culture prend 5€ à sa charge. Rendez-vous devant la salle des fêtes pour partager un moment convivial. dernière mise à jour : 2021-07-28 par

Détails Catégories d’évènement: Arromanches-les-Bains, Calvados Autres Lieu Arromanches-les-Bains Adresse Salle des fêtes Place du 6 Juin 1944 Ville Arromanches-les-Bains lieuville 49.33986#-0.62211