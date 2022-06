Flânerie Musicale Rébénacq, 7 août 2022, Rébénacq.

Flânerie Musicale Rébénacq

2022-08-07 – 2022-08-07

Rébénacq 64260

Laissez-vous guider de surprise en surprise par la

Fanfare de l’Ours et Jean-Paul Valois, Ambassadeur

Pays d’art et d’histoire, à travers le village de

Rébénacq.

Assistez à des extraits de pièces de Molière dont

on fête le 400ème anniversaire (15h puis 17h30 –

Place de la Mairie) par de jeunes comédiens.

Découvrez In-Side, une pièce de danse

contemporaine par Mado Dallery et Lucia Montes

(16h – Place de la Bielle // voir page 65).

Évadez-vous lors d’un concert du Cuarteto de

Saxofones de Sabiñánigo, des musiciens espagnols

spécialement venus pour l’occasion (16h30 –

fronton Palisses).

Pour clore la journée, le Duo Racine avec au

violon, Pierre Martel de l’Opéra de Paris et Vincent

Minazzoli au piano qui vous interpréteront des

œuvres de Mozart, Schumann, Debussy, Fauré…

(18h30 – église).

Animation labellisée Eté Ossalois

Laissez-vous guider de surprise en surprise par la

Fanfare de l’Ours et Jean-Paul Valois, Ambassadeur

Pays d’art et d’histoire, à travers le village de

Rébénacq.

Assistez à des extraits de pièces de Molière dont

on fête le 400ème anniversaire (15h puis 17h30 –

Place de la Mairie) par de jeunes comédiens.

Découvrez In-Side, une pièce de danse

contemporaine par Mado Dallery et Lucia Montes

(16h – Place de la Bielle // voir page 65).

Évadez-vous lors d’un concert du Cuarteto de

Saxofones de Sabiñánigo, des musiciens espagnols

spécialement venus pour l’occasion (16h30 –

fronton Palisses).

Pour clore la journée, le Duo Racine avec au

violon, Pierre Martel de l’Opéra de Paris et Vincent

Minazzoli au piano qui vous interpréteront des

œuvres de Mozart, Schumann, Debussy, Fauré…

(18h30 – église).

Animation labellisée Eté Ossalois

+33 6 03 12 18 20

Laissez-vous guider de surprise en surprise par la

Fanfare de l’Ours et Jean-Paul Valois, Ambassadeur

Pays d’art et d’histoire, à travers le village de

Rébénacq.

Assistez à des extraits de pièces de Molière dont

on fête le 400ème anniversaire (15h puis 17h30 –

Place de la Mairie) par de jeunes comédiens.

Découvrez In-Side, une pièce de danse

contemporaine par Mado Dallery et Lucia Montes

(16h – Place de la Bielle // voir page 65).

Évadez-vous lors d’un concert du Cuarteto de

Saxofones de Sabiñánigo, des musiciens espagnols

spécialement venus pour l’occasion (16h30 –

fronton Palisses).

Pour clore la journée, le Duo Racine avec au

violon, Pierre Martel de l’Opéra de Paris et Vincent

Minazzoli au piano qui vous interpréteront des

œuvres de Mozart, Schumann, Debussy, Fauré…

(18h30 – église).

Animation labellisée Eté Ossalois

Rébénacq

dernière mise à jour : 2022-06-04 par