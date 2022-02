Flânerie libre ou visite commentée dans le jardin à la découverte d’une grande collection de plantes. Jardin Lalande Saint-Martin-de-Seignanx Catégories d’évènement: Landes

Visites libres ou commentées. – Exposition d’une collection de Bonzaîs (démonstration de taille et entretien) – Concert (musique gitane et espagnole pour 2 guitares) le dimanche de 18h à 20h. (participation : 8€) – Restauration rapide possible pendant le concert avec dégustation de produits locaux.

Entrée : 5€ au profit de l’école de Simigaon (village népalais).

Un jardin d’ambiance aux multiples facettes qui invitent au voyage. Jardin Lalande 131 allée du Fronton 40390 Saint-Martin-de-Seignanx Saint-Martin-de-Seignanx Landes

2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T12:00:00;2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T12:00:00;2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T20:00:00

