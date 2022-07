Flânerie Lecture Paul-Jacques Bonzon Barneville-Carteret, 7 août 2022, Barneville-Carteret.

Flânerie Lecture Paul-Jacques Bonzon

1 Route du Sémaphore Barneville-Carteret Manche

2022-08-07 14:00:00 14:00:00 – 2022-08-07 16:30:00 16:30:00

Barneville-Carteret

Manche

L’Association des Amis de Paul-Jacques Bonzon, romancier pour la jeunesse, organise une flânerie lecture des romans de l’auteur manchois de la célèbre série «Les Six Compagnons».

Le dimanche 7 août 2022, à 14h, au départ du phare de Carteret, Krystin Vesterälen lira à voix haute des morceaux choisis de Delph le Marin et de la Famille HLM dont l’action se situe à Barneville-Carteret.

Un parcours de 2h30 environ, empruntera le sentier des douaniers : depuis le phare de Carteret, en passant par la vieille église et sa plage, jusqu’à la route de la corniche au-dessus de la Potinière.

Le promeneur sera invité, à chacune des stations d’arrêt (excepté le sentier lui-même), à écouter des extraits dans leur contexte, la vie et l’œuvre de l’écrivain par des proches et spécialistes, et admirer la beauté des paysages.

Réservation conseillée.

Prévoir chaussures de marche, eau ou canne-siège. Sentier des douaniers déconseillé aux personnes ayant des difficultés à se déplacer ou sujettes au vertige.

L’Association des Amis de Paul-Jacques Bonzon, romancier pour la jeunesse, organise une flânerie lecture des romans de l’auteur manchois de la célèbre série «Les Six Compagnons».

Le dimanche 7 août 2022, à 14h, au départ du phare de Carteret,…

apjb.secretaire@gmail.com +33 6 87 50 60 63 https://www.amis-pauljacquesbonzon.com/apjb/

L’Association des Amis de Paul-Jacques Bonzon, romancier pour la jeunesse, organise une flânerie lecture des romans de l’auteur manchois de la célèbre série «Les Six Compagnons».

Le dimanche 7 août 2022, à 14h, au départ du phare de Carteret, Krystin Vesterälen lira à voix haute des morceaux choisis de Delph le Marin et de la Famille HLM dont l’action se situe à Barneville-Carteret.

Un parcours de 2h30 environ, empruntera le sentier des douaniers : depuis le phare de Carteret, en passant par la vieille église et sa plage, jusqu’à la route de la corniche au-dessus de la Potinière.

Le promeneur sera invité, à chacune des stations d’arrêt (excepté le sentier lui-même), à écouter des extraits dans leur contexte, la vie et l’œuvre de l’écrivain par des proches et spécialistes, et admirer la beauté des paysages.

Réservation conseillée.

Prévoir chaussures de marche, eau ou canne-siège. Sentier des douaniers déconseillé aux personnes ayant des difficultés à se déplacer ou sujettes au vertige.

Barneville-Carteret

dernière mise à jour : 2022-07-01 par