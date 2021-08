Hombourg-Haut Bourg médieval du Vieux-Hombourg Hombourg-Haut, Moselle Flânerie gourmande pour disciples de Bacchus au site médiéval du Vieux-Hombourg Bourg médieval du Vieux-Hombourg Hombourg-Haut Catégories d’évènement: Hombourg-Haut

Moselle

Flânerie gourmande pour disciples de Bacchus au site médiéval du Vieux-Hombourg Bourg médieval du Vieux-Hombourg, 18 septembre 2021, Hombourg-Haut. Flânerie gourmande pour disciples de Bacchus au site médiéval du Vieux-Hombourg

Bourg médieval du Vieux-Hombourg, le samedi 18 septembre à 17:00

### Une visite insolite du Vieux-Hombourg vous est proposée, accompagnée d’une dégustation de mets fins et de vins délicats. Au cours de cette promenade, le Moyen Âge à Hombourg-Haut vous sera conté et ses éléments classés au titre des Monuments historiques vous seront dévoilés. À chaque station, notre chef-œnologue vous fera déguster ses compositions raffinées.

28€ adultes uniquement. Réservations obligatoires auprès de l’Office de Tourisme. Nombre de place limité. Prévoir chaussures confortables pour marcher et tenue adaptée à la météo. Masque obligatoire à l’intérieur des édifices.

Une visite insolite du Vieux-Hombourg vous est proposée, accompagnée d’une dégustation de mets fins et de vins délicats. Bourg médieval du Vieux-Hombourg Quartier du Vieux-Hombourg, 57470 Hombourg-Haut Hombourg-Haut Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T17:00:00 2021-09-18T20:30:00

Détails Catégories d’évènement: Hombourg-Haut, Moselle Autres Lieu Bourg médieval du Vieux-Hombourg Adresse Quartier du Vieux-Hombourg, 57470 Hombourg-Haut Ville Hombourg-Haut lieuville Bourg médieval du Vieux-Hombourg Hombourg-Haut