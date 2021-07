Hombourg-Haut Hombourg-Haut Hombourg-Haut, Moselle FLANERIE GOURMANDE AU VIEUX-HOMBOURG Hombourg-Haut Hombourg-Haut Catégories d’évènement: Hombourg-Haut

FLANERIE GOURMANDE AU VIEUX-HOMBOURG 2021-08-07 17:30:00 – 2021-08-07 19:30:00

Hombourg-Haut Moselle Hombourg-Haut 28 EUR Une découverte insolite du site médiéval de Hombourg-Haut s’offre à vous, autour de senteurs et de saveurs goûteuses. Nous avons réuni pour vous un chef-œnologue passionné et un guide chevronné pour réunir le meilleur de notre patrimoine gastronomique et historique en un seul moment d’exception. Réservé aux adultes. tourismepaysfreymingmerlebach@enes.fr +33 3 87 90 53 53 Office de tourisme CC Freyming-Merlebach dernière mise à jour : 2021-07-20 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH

