Vaucluse EUR 15 18 40 kms, dénivelé 550 m. Après avoir musardé dans la plaine de la Durance, vous accèderez à la montagnette de la Trévaresse, territoire de vignobles AOP Côteaux d’Aix en Provence et des biscuits provençaux. La visite commentée d’un vignoble permettra de vous familiariser avec les particularités des crus locaux, en toute modération, bien sûr. Vous serez guidé par un duo aixois, généreux en commentaires sur leur pays natal. Retraité de la restauration haut de gamme, le moniteur saura vous éclairer sur la vie de la vigne et du vin. Prévoir votre pique-nique pour le midi. VAE, VTC et GRAVEL acceptés. Plaine de la Durance, Trévaresse, AOP Côteaux d’Aix avec visite commentée, en toute modération, bien sûr. Guides : duo aixois, généreux en commentaires sur leur pays natal. Retraité de la restauration ht de gamme. Prévoir pique-nique pour le midi. andrepicca84@gmail.com +33 6 75 79 06 64 https://lespedaloudoux.jimdofree.com/les-4-saisons-sur-ta-petite-reine/ Parking du stade Farigoulier 472, route d’Aix Pertuis

