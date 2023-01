Flânerie entre eau et forêt Seichebrières Seichebrières OT VAL DE LOIRE ET FORET D'ORLEANS Seichebrières Catégories d’Évènement: Loiret

Seichebrieres

Flânerie entre eau et forêt Seichebrières, 18 février 2023, Seichebrières OT VAL DE LOIRE ET FORET D'ORLEANS Seichebrières. Flânerie entre eau et forêt Seichebrières Loiret

2023-02-18 14:00:00 – 2023-02-18 15:30:00 Seichebrières

Loiret Seichebrières Loiret 18 EUR 18 Une promenade en campagne et forêt, flânerie autour du village – clairière de Seichebrières, particularité rare dans le Loiret. Découverte des prairies humides, des mares, étangs, sources ou fontaines alentour évoquant le passé parfois mythique des lieux, les usages des villageois, les légendes y étant liées. Découverte de la forêt, de son histoire ainsi que des lieux de légendes. petitspasbienetre@gmail.com +33 6 52 00 72 97 https://petitspasbienetre.com/ ©Francine Batsère

Seichebrières

dernière mise à jour : 2023-01-19 par OT VAL DE LOIRE ET FORET D’ORLEANS

Détails Catégories d’Évènement: Loiret, Seichebrieres Autres Lieu Seichebrières Adresse Seichebrières Loiret OT VAL DE LOIRE ET FORET D'ORLEANS Ville Seichebrières OT VAL DE LOIRE ET FORET D'ORLEANS Seichebrières lieuville Seichebrières Departement Loiret

Seichebrières Seichebrières OT VAL DE LOIRE ET FORET D'ORLEANS Seichebrières Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/seichebrieres-ot-val-de-loire-et-foret-dorleans-seichebrieres/

Flânerie entre eau et forêt Seichebrières 2023-02-18 was last modified: by Flânerie entre eau et forêt Seichebrières Seichebrières 18 février 2023 Loiret OT VAL DE LOIRE ET FORET D'ORLEANS Seichebrieres Seichebrières, Loiret

Seichebrières OT VAL DE LOIRE ET FORET D'ORLEANS Seichebrières Loiret