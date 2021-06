Flânerie d’été Laruns, 22 juillet 2021-22 juillet 2021, Laruns.

Flânerie d’été 2021-07-22 17:00:00 – 2021-07-22

Laruns Pyrénées-Atlantiques

L’association des commerçants et artisans de Laruns, «Laruns Avenir» met à l’honneur les producteurs et créateurs, au cours d’une soirée riche en couleurs et senteurs qui éveillera tous vos sens !

L’association des commerçants et artisans de Laruns, «Laruns Avenir» met à l’honneur les producteurs et créateurs, au cours d’une soirée riche en couleurs et senteurs qui éveillera tous vos sens !

+33 5 59 05 31 41

L’association des commerçants et artisans de Laruns, «Laruns Avenir» met à l’honneur les producteurs et créateurs, au cours d’une soirée riche en couleurs et senteurs qui éveillera tous vos sens !

Joëlle Bruneau

dernière mise à jour : 2021-06-24 par