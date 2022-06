Flânerie d’été, 18 août 2022, .

Flânerie d’été



2022-08-18 17:00:00 – 2022-08-18

La mairie de Laruns met à l’honneur les producteurs et créateurs locaux, au cours d’une exposition-vente riche en couleurs et senteurs qui éveillera tous vos sens !

– Animation du marché avec les Oiseaux de Trottoir ! Collectif composé d’une vingtaine de musicien.ne.s pros et amateurs. Leur répertoire se compose principalement de chansons réarrangées, Brassens, P. Perret, Aznavour et bien d’autres. Familles, jeunes et moins jeunes, tout le monde y trouve son compte !

– Lâcher de lanternes à 22h30

