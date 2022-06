Flânerie d’été

Flânerie d’été, 28 juillet 2022, . Flânerie d’été



2022-07-28 – 2022-07-28 La mairie de Laruns met à l’honneur les producteurs et créateurs locaux, au cours d’une exposition-vente riche en couleurs et senteurs qui éveillera tous vos sens ! – Animation par le groupe Gipsy SOLIFIESTA et ses danseuses

