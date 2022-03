FLÂNERIE DES LIÈVRES Thionville Thionville Catégories d’évènement: Moselle

Thionville

FLÂNERIE DES LIÈVRES Thionville, 2 avril 2022, Thionville. FLÂNERIE DES LIÈVRES Thionville

2022-04-02 – 2022-05-08

Thionville Moselle Les 10 lièvres de l’Association de Guentrange Patrimoine et Avenir (G.P.A.) seront dans les rues de Guentrange du 2 avril au 8 mai 2022 pour le plaisir des enfants. Le thème des questions porte sur les métiers. Les bulletins de participation de 2 € sont disponibles à : La Maison des Quartiers – allée Bel Air

L’Office du Tourisme – 31-33, place Anne Grommerch

Presse TOTEM – 15, route des Romains

Brasserie de la Guinguette – 13 rue de Saintignon

Au club house de l’U.S. Guentrange – stade de Guentrange

Au club house du tennis club de Guentrange-Thionville – chemin de la Guinguette

Boulangerie SALMON – 7, rue Ste Anne

Boulangerie SCHERRER – 30, rue Château Jeannot

Au siège de G.P.A. – 11, rue des Pesserailles

La totalité de la recette sera remise à la Fédération Française de Cardiologie pour les pathologies de l’enfance. Si vous participez individuellement à cette flânerie, placez votre bulletin réponse dans la boite aux lettres qui est située devant la Maison des Quartiers ou dans celle installée dans la cour de la Brasserie de la Guinguette à Guentrange, rue de Saintignon. Date limite de dépôt des réponses : le 11 mai 2022 Seuls les bulletins valablement acquis seront pris en compte lors du dépouillement. Des lots seront remis à 12 gagnants au cours d’une réception organisée par l’Association G.P.A. en partenariat avec la Maison des Quartiers. Vous serez prévenus individuellement. Les chefs d’établissements scolaires et les partenaires de cette Flânerie 2022 seront invités à cette réception. guentrange.gpa@gmail.com +33 3 54 30 80 29 Freepik

