Flânerie dans une mosaïque de jardins métissés et insolites Les jardins secrets Vaulx, vendredi 31 mai 2024.

Flânerie dans une mosaïque de jardins métissés et insolites Découvrez une mosaïque de jardins surprenante, fruits d’une création personnelle et spontanée où les fleurs et l’eau animent une architeture de bois tourné, découpé, peint et sculpté. 31 mai – 2 juin Les jardins secrets Plein tarif : 10€ / Tarif réduit : 8€ (étudiants, chômeurs, jeunes de 13 à 18 ans, cartes selon accords) / Tarif réduit : 4,50€ (PMR avec accompagnateur) / Gratuit : Enfants jusqu’à 12 ans inclus

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-31T14:00:00+02:00 – 2024-05-31T16:30:00+02:00

Fin : 2024-06-02T13:30:00+02:00 – 2024-06-02T17:00:00+02:00

Découvrez une mosaïque de jardins surprenante, fruits d’une création personnelle et spontanée où les fleurs et l’eau animent une architeture de bois tourné, découpé, peint et sculpté.

Après une vidéo de présentation de 15 mn, où les trois générations de la famille expliquent cette aventure de plus de 40 ans, la promenade se fait de jardins en salons, de tonnelles en patios, de bassins en fontaines dans un univers dépaysant, frais et serein.

A chaque détour, de nouvelles idées provoquent surprise, intérêt et émotion.

Les jardins secrets 1561, route de Lagnat, 74150 Vaulx, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Vaulx 74150 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 50 60 53 18 http://www.jardins-secrets.com https://www.facebook.com/myriamjardinssecrets Ouverts au public depuis 1994, ces jardins privés sont l’œuvre d’une vie. Là, ont pris forme les idées, les désirs et les souvenirs d’enfance et de voyages d’un couple de passionnés. Au milieu des collines verdoyantes s’étend une mosaïque de jardins, salons, patios, allées, galeries aux inspirations variées et raffinées. Chaque espace possède son identité et son originalité, composant ainsi un puzzle unique et audacieux. Nicole et Alain ont intégré dans leurs jardins différentes matières originales en les détournant de leur fonction habituelle : bois, galets, mortier de chaux, cuivre, eau, fleurs et plantes.

© Gilles LANSARD, 2022