Le Mesnil-sur-Oger Marne Le Mesnil-sur-Oger Découvrez la faune et la flore des pâtis au cours de cette balade au coeur de la Réserve Naturelle Nationale. Animation organisée par :

Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne

Inscription préalable – Gratuit +33 3 26 69 12 39 https://cen-champagne-ardenne.org/evenements Le Mesnil-sur-Oger

