Flânerie aux jardins Bischwiller, 4 juin 2022, Bischwiller.

Flânerie aux jardins Bischwiller

2022-06-04 – 2022-06-05

Bischwiller 67240

11 jardins ouverts au public, 2 parcours de visite et 18 exposants. Evènement organisé par la nouvelle section nature, arts et culture du FCJAB Bischwiller. Exceptionnelle flânerie aux jardins. Les visites sont gratuites et libres dans le strict respect des espaces ouverts.

+33 6 03 50 81 62

