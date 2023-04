Concert live TWO OF US Flam’s Roubaix Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

Roubaix

Concert live TWO OF US Flam’s Roubaix, 6 avril 2023, Roubaix. Concert live TWO OF US Jeudi 6 avril, 19h30 Flam’s Roubaix Entrée Libre Ne manquez pas le live au Flam’s Roubaix le jeudi 6 avril de 19h30 à 21h30.

Profitez de ce moment pour siroter un verre ou déguster l’une de nos spécialités alsaciennes traditionnelles et revisitées dans notre restaurant Flam’s Roubaix

Pour participer, réservez par téléphone au 03 20 45 00 00

Découvrir toutes nos actualités ? RDV sur nos pages Facebook et Instagram Flam’s Roubaix et abonnez-vous.

Facbook : https://www.facebook.com/FlamsRoubaix

Instagram : https://www.instagram.com/flams_roubaix_/

Flam’s Roubaix – 37 Bouelvard du Général Leclerc, 59100 Roubaix Flam’s Roubaix 37 boulevard du général leclerc 59100 Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France 03 20 45 48 37 https://www.flams.fr/restaurant_roubaix.html https://www.facebook.com/FlamsOfficiel;https://twitter.com/FlamsOfficiel [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 45 00 00 »}] [{« link »: « https://www.facebook.com/FlamsRoubaix »}] Parce que Flam’s est synonyme de partage, de chaleur et de convivialité, il était logique que l’enseigne s’implante dans une ville du Nord qui prône ces mêmes valeurs. Le restaurant est implanté au cœur de la ville de Roubaix, au pied de l’hôtel Ibis. Un élément à ne pas négliger, puisqu’en cas de surconsommation de Pinot Gris, l’option de dormir sur place est envisageable. Métro ligne 2 arrêt : Eurotéléport / Tramway arrêt : Eurotéléport ou Alfred Mongy Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-06T19:30:00+02:00 – 2023-04-06T21:30:00+02:00

2023-04-06T19:30:00+02:00 – 2023-04-06T21:30:00+02:00 événement restaurant TWO OF US

Détails Catégories d’Évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu Flam's Roubaix Adresse 37 boulevard du général leclerc 59100 Ville Roubaix Departement Nord Lieu Ville Flam's Roubaix Roubaix

Flam's Roubaix Roubaix Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/roubaix/

Concert live TWO OF US Flam’s Roubaix 2023-04-06 was last modified: by Concert live TWO OF US Flam’s Roubaix Flam's Roubaix 6 avril 2023 Flam's Roubaix Roubaix roubaix

Roubaix Nord