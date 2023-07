Visite du Centre de Valorisation Énergétique (FLAMOVAL) – ARQUES Flamoval Arques Catégories d’Évènement: Arques

Pas-de-Calais Visite du Centre de Valorisation Énergétique (FLAMOVAL) – ARQUES Flamoval Arques, 16 septembre 2023, Arques. Visite du Centre de Valorisation Énergétique (FLAMOVAL) – ARQUES Samedi 16 septembre, 09h00 Flamoval Sur inscription. Nombre de places limité par créneau horaire À l’occasion des 170 ans de Veolia, le Centre de Valorisation Énergétique d’Arques ouvre ses portes au grand public. Venez découvrir comment cet outil industriel répond aux besoins du territoire de la SMFM et comment les déchets deviennent une ressource ! Flamoval arques Arques 62510 Pas-de-Calais 0321888941 https://www.smfm-flamoval.fr/ https://admin.eventdrive.com/public/events/51310/website/home Le Centre de Valorisation de Arques traite et valorise les déchets du Syndicat Mixte Flandre Morinie.

Nous vous proposerons à travers un parcours pédagogique de découvrir l’activité du site et les enjeux de la transformation ecologique. parking Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

