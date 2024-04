Flammes olympiques Médiathèque Louise Michel Allonnes, vendredi 12 avril 2024.

Flammes olympiques Médiathèque Louise Michel Allonnes Sarthe

Proposée par la médiathèque Louise-Michel, la Pérenne compagnie et l’Etablissement d’enseignement artistique.

Cette représentation est proposée par la médiathèque Louise-Michel, la Pérenne compagnie et l’Etablissement d’enseignement artistique. Lecture à quatre voix par les bibliothécaires et le comédien Christian Brouard. Accompagnement musical par Gwenaëlle Lucas (chant et flûte) et Nathalie Tomczyk (chant, violon et guitare). A 18h30. GRATUIT. Tout public. Réservation conseillée au 02 43 80 52 07. Email mediatheque@ville-allonnes.fr .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-12 18:30:00

fin : 2024-04-12 20:30:00

Médiathèque Louise Michel 60 Avenue Charles de Gaulle

Allonnes 72700 Sarthe Pays de la Loire

L’événement Flammes olympiques Allonnes a été mis à jour le 2024-04-04 par eSPRIT Pays de la Loire