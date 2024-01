Flamme artistique olympique Médiathèque Saint-Exupéry Toulouse, jeudi 8 février 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-08T14:00:00+01:00 – 2024-02-08T16:00:00+01:00

Venez partager un moment et des lectures avec Baptiste Beaulieu, orchestrée par Abdelhakim Didane de la compagnie Draoui Productions, comédien et directeur artistique passionné. Un événement culturel majeur dans le cadre de la Flamme Artistique Olympique, dans une volonté continue de rendre le théâtre et la poésie accessibles à un public plus large. Cet événement vise à créer des ponts entre des mondes souvent séparés.

Médiathèque Saint-Exupéry, Toulouse 31100 Fontaine-Lestang/Bagatelle/Papus/Tabar/Bordelongue/Mermoz /La Faourette Haute-Garonne Occitanie

Rencontre Tout public