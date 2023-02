Flamesnil jazz party invite Prokhor Burlak LE CAVEAU DE LA HUCHETTE, 30 mars 2023, PARIS.

Flamesnil jazz party invite Prokhor Burlak LE CAVEAU DE LA HUCHETTE. Un spectacle à la date du 2023-03-30 à 21:00 (2023-03-29 au ). Tarif : 14.0 à 14.0 euros.

LE CAVEAU DE LA HUCHETTE présente ce concert Prokhor Burlak vient de Saint-Petersbourg. Après avoir brillamment exploré le saxophone baryton et le soprano, il a aujourd’hui adopté le ténor, dans l’esprit des grands Lester Young, Illinois Jacquet, Coleman Hawkins et Don Byas. Improvisateur hors pair et complètement passionné, il s’exprime dans une permanente recherche de la beauté du son et de la mélodie. Avec Benoît de Flamesnil au trombone, ils explorent un répertoire swing sur des arrangements au pied levé mais toujours efficaces, échangent et entremêlent leurs discours avec audace et générosité, au service du swing et de la mélodie.Ils sont accompagnés d’une rythmique de fer, composée du merveilleux pianiste Mathieu Meyer, strideman averti, du contrebassiste italien Mattia Vendramin et de la batteuse Ophélie Luminati, tous deux imperturbables dans la gestion du tempo et du swing.

LE CAVEAU DE LA HUCHETTE PARIS 5, rue de la Huchette Paris

