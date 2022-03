Flamenco – Luis De La Carrasca “Ser Humano” Rasteau Rasteau Catégories d’évènement: Rasteau

Vaucluse

Flamenco – Luis De La Carrasca “Ser Humano” Rasteau, 19 mars 2022, Rasteau. Flamenco – Luis De La Carrasca “Ser Humano” Centre départemental de Rasteau 746 route du stade Rasteau

2022-03-19 – 2022-03-19 Centre départemental de Rasteau 746 route du stade

Rasteau Vaucluse Rasteau Dans le cadre du 21ème Festival Andalou, Luis De La Carraca offre un spectacle riche en émotions. Il nous livre ses joies mais aussi ses peines. Un véritable hommage à la Vie, à l’Amour, à l’Humain. Tout public. spectacle.vivant@vaucluse.fr +33 4 32 40 33 33 http://www.vaucluse.fr/ Centre départemental de Rasteau 746 route du stade Rasteau

dernière mise à jour : 2021-12-30 par

Détails Catégories d’évènement: Rasteau, Vaucluse Autres Lieu Rasteau Adresse Centre départemental de Rasteau 746 route du stade Ville Rasteau lieuville Centre départemental de Rasteau 746 route du stade Rasteau Departement Vaucluse

Rasteau Rasteau Vaucluse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rasteau/

Flamenco – Luis De La Carrasca “Ser Humano” Rasteau 2022-03-19 was last modified: by Flamenco – Luis De La Carrasca “Ser Humano” Rasteau Rasteau 19 mars 2022 Rasteau Vaucluse

Rasteau Vaucluse