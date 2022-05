FLAMENCO (FESTIVAL DE TOULOUSE), 11 juillet 2022, .

FLAMENCO (FESTIVAL DE TOULOUSE)

2022-07-11 21:00:00 – 2022-07-11 22:30:00

Paloma Pradal a un talent rare et compte déjà parmi les grandes chanteuses flamenca.

Sa fougue et sa voix – tantôt rageuse tantôt bouleversante – prennent aux tripes et ne laissent personne indifférent.

Sur disque comme sur scène, l’un des rares endroits où elle se sente bien, Paloma sait s’entourer pour donner le meilleur d’elle même.

Ce sont deux grands virtuoses de la guitare flamenca, Samuelito, et de la guitare manouche, Antoine Boyer, qui seront à ses côtés pour un voyage aux confins de l’Andalousie.

La rencontre des musiques, la magie des concerts sous les étoiles.

Artistes : Paloma Pradal, chant / Samuelito, guitare / Antoine Boyer, guitare.

