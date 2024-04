Flamenco et guitare Salle polyvalente, 29690 La Feuillée La Feuillée, dimanche 14 avril 2024.

Flamenco et guitare Salle polyvalente, 29690 La Feuillée La Feuillée Dimanche 14 avril, 17h00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-04-14 17:00

Fin : 2024-04-14 18:30

Helena Cueto, danseuse de flamenco, crée des chorégraphies sur des oeuvres du répertoire de la musique classique qui se prêtent à cet exercice. Elle se produit avec le guitariste Michel Grizard. Dimanche 14 avril, 17h00 1

Helena Cueto, d’origine franco-espagnole commence le flamenco dès l’âge de 7 ans, puis se perfectionne à la prestigieuse académie madrilène Amor de Dios et à Jerez de la Frontera avant de rejoindre le Centro de Arte y Flamenco de Séville dont elle sort diplômée en 2010. Outre la France, sa carrière l’a emmenée dans plusieurs pays d’Europe, en Asie et au Maghreb. Paralllèlement aux spectacles de Flamenco traditionnels, elle crée ses propres spectacles autour d’oeuvres comme le sacre du printemps, Amor Brujo et le répertoire espagnol de la guitare qu’elle produit avec Michel Grizard, professeur de guitare au conservatoire de Nantes. Ce spectacle a été donné avec succès aux « Folles journées de Nantes ». Au programme, des œuvres de Rodrigo, De Falla, Albeniz et Ohana, toutes chorégraphiées par la danseuse de Flamenco.

Salle polyvalente, 29690 La Feuillée Rue Menez Are 29690 La Feuillée La Feuillée 29690 Finistère