Récital Flamenco avec Esther Merino Flamenco en France Paris, vendredi 2 février 2024.

Récital Flamenco avec Esther Merino Flamenco en France a l’immense plaisir de recevoir la cantaora Esther Merino et Niño Seve à la guitare pour deux récitals de cante ‘por derecho’. 2 et 3 février Flamenco en France Tarifs : de 12 € à 28 €

Début : 2024-02-02T20:30:00+01:00 – 2024-02-02T22:30:00+01:00

Fin : 2024-02-03T20:30:00+01:00 – 2024-02-03T22:30:00+01:00

Esther Merino a gagné la fameuse et sacrée Lampara Minera del Cante en 2022, un prix très spécial pour les artistes flamencos. Elle vient de Badajoz, dans la région d’Extrémadure, qui se perd entre la pointe de l’Espagne et le Portugal…Une région méconnue de l’Andalousie qui regorge d’artistes flamencos.

Ses succès de ces dernières années n’ont fait que confirmer sa qualité artistique flamenco, en tant que chanteuse de flamenco, sur la scène internationale du XXIe siècle.

Ainsi, en 2017, elle a été reconnue, au trente-huitième Festival International de Flamenco Cante de Lo Ferro, avec le « Melon d’Or », comme la chanteuse la plus complète. Et en 2022, elle a reçu la Lampe Minera au Festival International de La Unión Cante de las Minas, le prix le plus reconnu au niveau international dans le monde du flamenco.

« Esther est une chanteuse forte, avec une splendide formation et expérience en flamenco, capable d’affronter des chansons difficiles, exigeantes, celles qui ne permettent pas de compromis. Esther est une chanteuse qui connaît le terrain qu’elle parcourt, qui a de la profondeur et une voix puissante qui module avec émotion et caractère. »

José Luis Bernal Salgado. La Chronique de Badajoz

Ses facultés vocales et flamencas sont au maximum. Elle interprète tous les styles avec force intensité et en leur apportant leur propre caractère. Avec elle, Flamenco en France renoue avec la tradition des récitals de cante « de peña » et nul doute que le public sera face à une grande artiste, puissante et élégante et chaleureuse.

Elle sera accompagnée du guitariste Severiano Jiménez Flores, surnommé « Niño Seve », originaire de Cordoue. Dés ses 5 ans, il s’intéresse à la guitare et débute son apprentissage à l’âge de douze ans avec ses oncles Manolo et Eduardo Flores et le musicien chilien Carlos Pacheco.

Flamenco en France 33 rue des Vignoles 75020 Paris Paris 75020 Quartier de Charonne Île-de-France