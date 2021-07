Albi Place Savène Albi, Tarn Flamenco en balade : Pause Musicale Place Savène Albi Catégories d’évènement: Albi

le vendredi 6 août à 19:00

« Flamenco pour tous » est un moment de musique pas comme les autres, où qualité d’écoute, proximité et partage sont au rendez-vous ! Cette programmation est complétée d’une exposition, de stages de danses et un stage de création de collages avec l’artiste Olga Fernandez Aucordie. **Vendredi 6 Août : Pause musicale** Récital avec Samuelito, Rafael Pradal et Cristobal Corbel, lauréats du concours de guitare flamenco d’Albi. Sur inscription au : 06 69 12 51 30 Plus d’information: [sur le site de la ville](https://www.mairie-albi.fr/fr/flamenco-en-balade) ou [le site Flamenco pour tous](http://flamencopourtous.blogspot.com/). L’association « Flamenco pour tous » propose un concert place Savène Place Savène Place Savène, 81000 Albi Albi Tarn

2021-08-06T19:00:00 2021-08-06T21:00:00

