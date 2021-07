Albi Maison de quartier Breuil-Mazicou Albi, Tarn Flamenco en balade : Moi, la corrida je l’aime comme ça Maison de quartier Breuil-Mazicou Albi Catégories d’évènement: Albi

Maison de quartier Breuil-Mazicou, le vendredi 23 juillet à 19:00

« Flamenco pour tous » est un moment de musique pas comme les autres, où qualité d’écoute, proximité et partage sont au rendez-vous ! Cette programmation est complétée d’une exposition, de stages de danses et un stage de création de collages avec l’artiste Olga Fernandez Aucordie. **Vendredi 23 juillet : Moi, la corrida je l’aime comme ça** Sur scène, un taureau, factice, en colère part en guerre contre les aficionados de la corrida avec pour seules armes, des mots, son âme d’artiste et sa culture. Les numéros s’enchaînent jusqu’au moment où, descendu de sa monture, le torero lui fera face, dans un « duel » de danse flamenco car, lui, « la corrida il l’aime comme ça ». Sur inscription au : 06 69 12 51 30 (attention jauge limitée à 40 personnes.) Plus d’information: [sur le site de la ville](https://www.mairie-albi.fr/fr/flamenco-en-balade) ou le [site Flamenco pour tous](http://flamencopourtous.blogspot.com/). L’association « Flamenco pour tous » propose un concert intimiste au quartier Breuil Mazicou Maison de quartier Breuil-Mazicou 191, avenue de Pélissier Albi Tarn

