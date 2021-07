Albi Parvis de l'église de la Madeleine Albi, Tarn Flamenco en balade : Cuadro flamenco Parvis de l’église de la Madeleine Albi Catégories d’évènement: Albi

Parvis de l'église de la Madeleine, le lundi 16 août à 19:00

L’association albigeoise, « Flamenco pour tous » propose un spectacle le 16 août, dans les quartiers de la Madeleine. Un moment de musique pas comme les autres, où qualité d’écoute, proximité et partage sont au rendez-vous ! Cette programmation est complétée d’une exposition, de stages de danses et un stage de création de collages avec l’artiste Olga Fernandez Aucordie. D’une grande intensité, le « Cuadro flamenco » composé de José Sanchez à la guitare, Mechior Campos au chant et la danseuse Marta Balparda va permettre aux spectateurs de voyager à travers les différents horizons du flamenco. Plus d’information : [Sur le site de la ville](https://www.mairie-albi.fr/fr/flamenco-en-balade) [Le site Flamenco pour tous](http://flamencopourtous.blogspot.com/) Par mail : [[flamencopourtous.albi@orange.fr](mailto:flamencopourtous.albi@orange.fr)](mailto:flamencopourtous.albi@orange.fr) Par tél : 06 69 12 51 30 L’association « Flamenco pour tous » propose un spectacle au Parvis église de la Madeleine Parvis de l’église de la Madeleine 46 rue de la Madeleine, 81000 Albi Albi Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-16T19:00:00 2021-08-16T21:00:00

