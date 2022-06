Flamenco Ciotat Plage La Ciotat, 17 juillet 2022, La Ciotat.

Flamenco Ciotat Plage

Place Evariste Gras La Ciotat Bouches-du-Rhône

2022-07-17 – 2022-07-22

La Ciotat

Bouches-du-Rhône

Le stage de flamenco Fiesta Por Bulerias arrive à grand pas.



Vous travaillerez Por Bulerias (Jerez, Cadiz, Lebrija et Utrera..) et les professeurs Eva Luisa et Juan Manuel Cortes ont préparé le Top des Marquages, Llamadas et Remates à maîtriser pour pouvoir danser Por Bulerias.



L’idée de ce stage est de pouvoir :

Maîtriser les codes et les outils usuels du flamenco,

Se sentir en confiance pour se lancer à l’intérieur du cercle,

Danser en conditions réelles avec les musiciens.



Au programme : théorie, culture flamenca et étude du chant. Danse et palmas. Technique et chorégraphie. Atelier pratique danse. Mise en pratique et séance collective avec musiciens.



Deux niveaux seront proposés : débutant et intermédiaire.



La compagnie Luisa et Éveil Flamenco Y Mas seront très heureux de partager tous ces moments avec vous.

Ce stage est organisé par les talentueux professeurs Eva Luisa et Juan Manuel Cortes. Il s’agit d’une véritable opportunité pour s’initier ou se perfectionner dans le flamenco.

