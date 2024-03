Flamboyantes #7 Cusset, vendredi 28 juin 2024.

Flamboyantes #7 Cusset Allier

Les Flamboyantes, fêtes médiévales et fantastiques sont de retour cette année et feront trembler Cusset (03) les 28, 29 et 30 juin 2024. Trois jours de festivités qui feront battre le coeur de ville bercé entre concerts, spectacles, marché médiéval…

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-28 19:00:00

fin : 2024-06-28 23:00:00

Place Victor-Hugo

Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes

