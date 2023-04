Découverte du savoir-faire : Cidre Lemercier 8 Rue des Chaumières, 24 août 2023, Flamanville.

Benoît Lemercier produit et vend du cidre brut, doux ou demi-sec et rosé, des apéritifs de Normandie, de l’eau de vie de cidre, des jus de pomme et du vinaigre de cidre. Récompensé au Salon de l’Agriculture: or pour le jus de pomme, argent pour le cidre brut et bronze pour le cidre doux. Venez profiter de l’occasion pour découvrir les secrets de fabrication du cidre avec Benoît Lemercier..

2023-08-24 à 14:00:00 ; fin : 2023-08-24 . .

8 Rue des Chaumières

Flamanville 76970 Seine-Maritime Normandie



Benoît Lemercier produces and sells raw, sweet or semi-dry and rosé cider, Normandy aperitifs, cider brandy, apple juice and cider vinegar. Awarded at the Salon de l’Agriculture: gold for the apple juice, silver for the raw cider and bronze for the sweet cider. Come and take the opportunity to discover the secrets of cider making with Benoît Lemercier.

Benoît Lemercier produce y comercializa sidra cruda, dulce o semiseca y rosada, aperitivos de Normandía, aguardiente de sidra, zumo de manzana y vinagre de sidra. Galardonada en el Salón de la Agricultura: oro para el zumo de manzana, plata para la sidra cruda y bronce para la sidra dulce. Aproveche la oportunidad de descubrir los secretos de la elaboración de la sidra con Benoît Lemercier.

Benoît Lemercier produziert und verkauft Apfelwein brut, süß, halbtrocken und rosé, Aperitifs aus der Normandie, Apfelweinschnaps, Apfelsaft und Apfelweinessig. Ausgezeichnet auf der Landwirtschaftsmesse: Gold für den Apfelsaft, Silber für den Cidre brut und Bronze für den Cidre doux. Nutzen Sie die Gelegenheit, um mit Benoît Lemercier die Geheimnisse der Cidre-Herstellung zu entdecken.

