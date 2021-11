Aix-en-Provence La Scène Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Flam Jam La Scène Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

La Scène, le mercredi 3 novembre à 18:00

Soirée FLAM JAM, le Jam Musical, autour du feu. 17 h : Ouverture 18h00 : FLAM JAM Le Flam’Jam quezaco !? Un brasero, des musiciens, des bières, des rigolades, des instruments acoustiques uniquement (exception pour le piano a piles !). Sur place quelques instrus : Cajon, Tambourin, Guitare… Le principe : Chacun vient jouer et s’ajouter à la chanson choisie par l’assemblée, l’idée étant de se retrouver pour partager le feu et la musique. L’essence même du Flam’Jam ! Aucune prétention : l’idée est le partage sans jugement ni objectif.

Entrée libre

♫♫♫ La Scène 270 rue famille Laurens, 13290 Aix-en-Provence Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

2021-11-03T18:00:00 2021-11-03T21:00:00

