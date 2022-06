Flagrant Déni – Théâtre Trumilly, 2 juillet 2022, Trumilly.

Flagrant Déni – Théâtre

2 Rue Oger Le Danois Trumilly Oise SIM Aisne/Oise/Somme HDF – Office de Tourisme du Pays Valois

2022-07-02 16:00:00 – 2022-07-03

Trumilly

Oise

Trumilly Oise

15 15 « Adapter des nouvelles de Maupassant pour un seul en scène est une gageure. Mon premier travail a été bien sûr de les relire toutes et de sélectionner celles qui me paraissaient les plus théâtrales par la forme. Je n’avais que l’embarras du choix car Maupassant a écrit beaucoup de nouvelles très dialoguées, voire même des scènes de vaudeville dignes d’un Feydeau. Le problème était que ces scènes perdaient beaucoup de leur saveur à se jouer seul. Le déclic s’est produit quand j’ai lu la nouvelle qui a pour titre : Le trou. C’est un monologue très enlevé où un pêcheur à la ligne, accusé d’homicide, clame son innocence devant un président de cour d’assise. Par sa théâtralité, la salle de tribunal m’a paru alors le cadre idéal pour bâtir mon spectacle. »- Alain Payen

L’Atelier des arts, en partenariat avec L’Art en chemin vous donne rendez-vous le samedi 2 juillet, à 20h00 et dimanche 3 juillet, à 16h00, à la Grange, 2 rue Oger-le-Danois à Trumilly, pour un spectacle intitulé « Flagrant déni », d’après Guy de Maupassant, adapté et joué par Alain Payen et mis en scène par Catherine Benhamou.

Au tribunal du « Flagrant déni » tout le monde nie, se renie, se méfie.

Dans la robe du juge Saval, Maupassant s’amuse à faire comparaitre à la barre une galerie de personnages tous plus cocasses les uns que les autres.

Un Maupassant drôle, caustique, mais aussi profondément humain.

Participation : 15,00 € ; associatif : 12,00 €.

Réservation indispensable au 06 74 49 38 80 ou sur atelierdesarts.weebly.com

« Adapter des nouvelles de Maupassant pour un seul en scène est une gageure. Mon premier travail a été bien sûr de les relire toutes et de sélectionner celles qui me paraissaient les plus théâtrales par la forme. Je n’avais que l’embarras du choix car Maupassant a écrit beaucoup de nouvelles très dialoguées, voire même des scènes de vaudeville dignes d’un Feydeau. Le problème était que ces scènes perdaient beaucoup de leur saveur à se jouer seul. Le déclic s’est produit quand j’ai lu la nouvelle qui a pour titre : Le trou. C’est un monologue très enlevé où un pêcheur à la ligne, accusé d’homicide, clame son innocence devant un président de cour d’assise. Par sa théâtralité, la salle de tribunal m’a paru alors le cadre idéal pour bâtir mon spectacle. »- Alain Payen

L’Atelier des arts, en partenariat avec L’Art en chemin vous donne rendez-vous le samedi 2 juillet, à 20h00 et dimanche 3 juillet, à 16h00, à la Grange, 2 rue Oger-le-Danois à Trumilly, pour un spectacle intitulé « Flagrant déni », d’après Guy de Maupassant, adapté et joué par Alain Payen et mis en scène par Catherine Benhamou.

Au tribunal du « Flagrant déni » tout le monde nie, se renie, se méfie.

Dans la robe du juge Saval, Maupassant s’amuse à faire comparaitre à la barre une galerie de personnages tous plus cocasses les uns que les autres.

Un Maupassant drôle, caustique, mais aussi profondément humain.

Participation : 15,00 € ; associatif : 12,00 €.

Réservation indispensable au 06 74 49 38 80 ou sur atelierdesarts.weebly.com

+33 6 74 49 38 80 https://atelierdesarts.weebly.com/

« Adapter des nouvelles de Maupassant pour un seul en scène est une gageure. Mon premier travail a été bien sûr de les relire toutes et de sélectionner celles qui me paraissaient les plus théâtrales par la forme. Je n’avais que l’embarras du choix car Maupassant a écrit beaucoup de nouvelles très dialoguées, voire même des scènes de vaudeville dignes d’un Feydeau. Le problème était que ces scènes perdaient beaucoup de leur saveur à se jouer seul. Le déclic s’est produit quand j’ai lu la nouvelle qui a pour titre : Le trou. C’est un monologue très enlevé où un pêcheur à la ligne, accusé d’homicide, clame son innocence devant un président de cour d’assise. Par sa théâtralité, la salle de tribunal m’a paru alors le cadre idéal pour bâtir mon spectacle. »- Alain Payen

L’Atelier des arts, en partenariat avec L’Art en chemin vous donne rendez-vous le samedi 2 juillet, à 20h00 et dimanche 3 juillet, à 16h00, à la Grange, 2 rue Oger-le-Danois à Trumilly, pour un spectacle intitulé « Flagrant déni », d’après Guy de Maupassant, adapté et joué par Alain Payen et mis en scène par Catherine Benhamou.

Au tribunal du « Flagrant déni » tout le monde nie, se renie, se méfie.

Dans la robe du juge Saval, Maupassant s’amuse à faire comparaitre à la barre une galerie de personnages tous plus cocasses les uns que les autres.

Un Maupassant drôle, caustique, mais aussi profondément humain.

Participation : 15,00 € ; associatif : 12,00 €.

Réservation indispensable au 06 74 49 38 80 ou sur atelierdesarts.weebly.com

Alain Payen

Trumilly

dernière mise à jour : 2022-06-28 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – Office de Tourisme du Pays Valois