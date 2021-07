Aix-en-Provence 6Mic Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône FK CLUB 6Mic Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

FK CLUB Quand FK CLUB s’empare des platines c’est des sets truffés d’edits qu’il compose avec son comparse Laurent Pastor (avec qui il partage le projet » La décadanse ») , de plein de sons actuels et de grosse balles bien dancefloor !!! INFOS PRATIQUES > Patio > Gratuit > Ouverture des portes et début du set à 18h > Bar & restauration sur place > Pas de pass sanitaire

♫♫♫ 6Mic Chemin des Aubépines, 13090 Aix-en-Provence Aix-en-Provence Jas de Bouffan Bouches-du-Rhône

2021-07-17T18:00:00 2021-07-17T23:59:00

