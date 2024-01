Fixson Création de documentaires radiophoniques arts et sciences. Médiathèque François Mitterrand Brest, mardi 19 mars 2024.

Dans le cadre du festival RESSAC (REchercheS en Sciences Arts et Création), l’Université de Bretagne Occidentale met à l’honneur les collaborations possibles entre sciences et arts, et la médiation autour de projets de recherche hybrides et pluridisciplinaires. L’édition 2024 a pour thématique « La Mue ». Les étudiants de la licence Image et Son et les étudiants en sciences de l’UBO proposent « FixSon », une série de documentaires radiophoniques permettant un dialogue entre des étudiants des filières scientifiques et techniques. Diffusion des documentaires suivie d’une discussion avec des intervenants provenant du milieu scientifique et des réalisateurs ou techniciens de documentaire.

Informations pratiques

Durée 2h.

Tout public. .

Médiathèque François Mitterrand 25 Rue de Pontaniou

Brest 29200 Finistère Bretagne mediatheque.capucins@mairie-brest.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-19 17:00:00

fin : 2024-03-19 19:00:00



