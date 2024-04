Fixin Sylvain Darrifourcq Friche Belle de Mai Marseille 3e Arrondissement, samedi 4 mai 2024.

Performance sonore

Fixin est une performance qui met en scène un corps de musicien augmenté par une multitude de moteurs commandés numériquement. Elle questionne le rapport du corps à l’automatisation et à la répétition du geste à travers un univers sonore minimaliste et immersif.



Dans la continuité des recherches ouvertes avec le Milesdavisquintet!, Sylvain Darrifourcq construit une sorte de méta-batterie dont les éléments (toms, grosses caisses, caisses claires…) pour certains préparés et stimulés par des moteurs (percuteurs solénoïde, vibreurs, moteurs rotatifs) sont éparpillés dans l’espace.



Le résultat sonore est proche d’une musique industrielle timbres métalliques, mécanique répétitive, superposition des couches rythmiques, etc. Plongé dans l’obscurité, l’installation se révèle petit à petit grâce à un dispositif lumineux minimaliste et épileptique ne dévoilant que rarement l’ensemble du plateau.



Fixin Installation quand à elle, exclue toute participation active du musicien. Tout est automatisé et le public déambule dans un espace où ce sont ses propres déplacements qui fabriquent un équilibre sonore particulier.





