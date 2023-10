Cet évènement est passé Bal à Fives, Hors Les Murs : Ammar 808, ڭليثرGlitter٥٥, SMADJ solotronic FIVES CAIL Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Bal à Fives, Hors Les Murs : Ammar 808, ڭليثرGlitter٥٥, SMADJ solotronic FIVES CAIL Lille, 29 juin 2019, Lille. Bal à Fives, Hors Les Murs : Ammar 808, ڭليثرGlitter٥٥, SMADJ solotronic Samedi 29 juin 2019, 19h00 FIVES CAIL Gratuit Les Bals à Fives s’exportent à… Fives Cail ! Organisés par la Ville de Lille, en collaboration avec l’Aéronef. Conçu comme une plongée au cœur d’un futurisme nord-africain aux racines profondes, AMMAR 808 عمّار est l’un des projets de Sofyann Ben Youssef qui prolonge l’esprit de Bargou 08 dans une veine electro. Après la tournée de Ammar 808 & The Maghreb United, l’artiste resserre son style autour du Targ, musique traditionnelle presque oubliée du Nord-Ouest tunisien. Cheb Hassen Tej (chant, gasba) et Lassaed Bougalmi (gasba, zokra) entourent AMMAR 808, dans un univers visuel puissant proposé par Sia Rosenberg (vjay). De Rabat à Paris, ڭليثرGlitter٥٥ cultive un goût pour les sélections affûtées et brillantes offrant un voyage entre musiques traditionnelles du monde arabe et techno. Oud acoustique, oud électrique : SMADJ construit une machine musicale qui absorbe les codes des musiques contemporaines, du break beat, de la techno, du jazz, du rock. FIVES CAIL 40 Rue Philippe Lebon (Métro Marbrerie) 59800 Lille Lille 59800 Fives Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Lieu FIVES CAIL Adresse 40 Rue Philippe Lebon (Métro Marbrerie) 59800 Lille Ville Lille latitude longitude 50.626377;3.096804

