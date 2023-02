Five o’clock jazz group LE CAVEAU DE LA HUCHETTE, 7 mars 2023, PARIS.

Five o’clock jazz group LE CAVEAU DE LA HUCHETTE. Un spectacle à la date du 2023-03-07 à 21:00 (2023-03-07 au ). Tarif : 14.0 à 14.0 euros.

LE CAVEAU DE LA HUCHETTE présente ce concert On pourrait dire des musiciens et chanteurs du Five O’Clock Jazz Group qu’ils sont avant tout de vrais amateurs professionnels. Professionnels par leur talent, leur expérience et ce souci permanent d’apporter au public cette joie qu’il attend d’eux, et amateurs par l’enthousiasme communicatif qu’ils mettent à interpréter la musique qu’ils aiment. Un enthousiasme sans borne, jamais terni par la moindre lassitude. Formation d’un éclectisme remarquable, le “Five” parcourt au long de ses concerts plusieurs époques, plusieurs styles et même plusieurs genres de musique. Du jazz traditionnel de la Nouvelle Orléans et du Dixieland il passe sans transition et avec le même bonheur au main stream des années Ellington et Goodman, poursuit avec une bossa nova veloutée, surfe un brin sur les vagues tièdes de la musique typique et s’autorise même quelques incursions dans le vaste royaume de la variété… La bonne bien entendu… !

LE CAVEAU DE LA HUCHETTE PARIS 5, rue de la Huchette Paris

