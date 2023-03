Fiusion Concept World Final 2023 (FC23) CIRQUE D’HIVER BOUGLIONE, 27 août 2023, PARIS.

Fiusion Concept World Final 2023 (FC23) CIRQUE D’HIVER BOUGLIONE. Un spectacle à la date du 2023-08-27 à 13:00 (2023-08-27 au ). Tarif : 29.9 à 29.9 euros.

GHETTO STYLE MOVEMENT présente cet événement Fusion Concept est le festival de danses hip hop freestyle le plus influent au monde. De la sélection en tournée mondiale à une finale en France, au Cirque d’hiver Bouglione, ce festival rassemble les meilleurs danseurs du monde entier, tout styles confondu : du breaking au krump en passant par le popping et le litefeet, au même endroit depuis 2009. Des milliers de personnes touchées dans le monde par la tournée de qualifications internationales, ainsi qu’en ligne par les livestreames, ce festival rassemble plus de 10 000 personnes à travers le monde. Les danseurs s’affrontent sur la scène avec les techniques qu’ils souhaitent. Le Fusion Concept est à la danse ce que le MMA est au sport de combat.

CIRQUE D’HIVER BOUGLIONE PARIS 110 RUE AMELOT Paris

