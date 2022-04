Fiuminale – Chants corses Église St-André, 22 mai 2022, Bouc-Bel-Air.

Église St-André, le dimanche 22 mai à 16:00

Fiuminale est un duo formé par Maxime Merlandi et Jean Philippe Guissani. Après 20 ans passés au sein de l’ensemble Barbara Furtuna et des centaines de concerts donnés à travers le monde, les deux artistes se retrouvent pour partager les chants qui ont jalonnés leur parcours. Chants traditionnels, sacrés et créations, ils nous racontent en musique une amitié de plus de 40 ans sans jamais tomber dans la nostalgie. C’est au pied du Capicorsu, dans le Nebbiu où ils ont grandi qu’ils continuent à puiser leur inspiration, nous racontant la Corse, loin des clichés et des lieux communs. À travers un répertoire choisi, ils égrènent avec passion les sentiments que procure une vie de musique et de rencontres. Billetterie : Sur place le jour du concert à partir de 14h30 Et en ligne sur [[https://www.fiuminale.com](https://www.fiuminale.com)](https://www.fiuminale.com)

Tarif unique 16 €

Chants corses – Polyphonies – Chants traditionnels – Chants sacrés

Église St-André 4 Rue Bourbon 13320 Bouc-Bel-Air Bouc-Bel-Air Bouches-du-Rhône



