Fit’Rando nature La Roque-Gageac La Roque-Gageac Catégories d’évènement: Dordogne

La Roque-Gageac

Fit’Rando nature La Roque-Gageac, 14 mai 2022, La Roque-Gageac. Fit’Rando nature La Roque-Gageac

2022-05-14 09:30:00 – 2022-05-14 16:00:00

La Roque-Gageac Dordogne La Roque-Gageac L’association EVASION FITNESS organise une FIT’RANDO sous le thème de l’écologie qui aura lieu le 14 mai de 9h30 à 16h à La Roque Gageac. Cet événement aura pour but de promouvoir l’association, vous proposez une autre activité (fédérer avec vous) et sensibilisé à ce qui nous touche aujourd’hui l’écologie. Une participation de 5 € est demandé pour nous donner un coup de pouce.

Cette journée sera organisée de la manière suivant : 9h30 accueil sous la halle de Laroque gageac avec petit déjeuné sportif 10h départ sur la randonnée fitness avec gant et sac poubelle pour ramasser les déchets qui pollue notre superbe nature accompagnée de « pause » renforcement musculaire. 14h circuit training en extérieur avec ERICKA LANGLOIS autour de la Halle 15H Stretching avec Marie PETIT sous la Halle de La roque Gageac Pensez à prendre votre piquenique ( sans plastique, on reste dans le thème. L’association EVASION FITNESS organise une FIT’RANDO sous le thème de l’écologie qui aura lieu le 14 mai de 9h30 à 16h à La Roque Gageac. Cet événement aura pour but de promouvoir l’association, vous proposez une autre activité (fédérer avec vous) et sensibilisé à ce qui nous touche aujourd’hui l’écologie. Une participation de 5 € est demandé pour nous donner un coup de pouce.

Cette journée sera organisée de la manière suivant : 9h30 accueil sous la halle de Laroque gageac avec petit déjeuné sportif 10h départ sur la randonnée fitness avec gant et sac poubelle pour ramasser les déchets qui pollue notre superbe nature accompagnée de « pause » renforcement musculaire. 14h circuit training en extérieur avec ERICKA LANGLOIS autour de la Halle 15H Stretching avec Marie PETIT sous la Halle de La roque Gageac Pensez à prendre votre piquenique ( sans plastique, on reste dans le thème. +33 6 75 06 10 11 L’association EVASION FITNESS organise une FIT’RANDO sous le thème de l’écologie qui aura lieu le 14 mai de 9h30 à 16h à La Roque Gageac. Cet événement aura pour but de promouvoir l’association, vous proposez une autre activité (fédérer avec vous) et sensibilisé à ce qui nous touche aujourd’hui l’écologie. Une participation de 5 € est demandé pour nous donner un coup de pouce.

Cette journée sera organisée de la manière suivant : 9h30 accueil sous la halle de Laroque gageac avec petit déjeuné sportif 10h départ sur la randonnée fitness avec gant et sac poubelle pour ramasser les déchets qui pollue notre superbe nature accompagnée de « pause » renforcement musculaire. 14h circuit training en extérieur avec ERICKA LANGLOIS autour de la Halle 15H Stretching avec Marie PETIT sous la Halle de La roque Gageac Pensez à prendre votre piquenique ( sans plastique, on reste dans le thème. Evasion Fitness

La Roque-Gageac

dernière mise à jour : 2022-04-26 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, La Roque-Gageac Autres Lieu La Roque-Gageac Adresse Ville La Roque-Gageac lieuville La Roque-Gageac Departement Dordogne

La Roque-Gageac La Roque-Gageac Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-roque-gageac/

Fit’Rando nature La Roque-Gageac 2022-05-14 was last modified: by Fit’Rando nature La Roque-Gageac La Roque-Gageac 14 mai 2022 Dordogne La Roque-Gageac

La Roque-Gageac Dordogne