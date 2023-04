ENS – L’EAU EST PRÉCIEUSE, SA PRÉSERVATION EST INDISPENSABLE !, 11 juillet 2023, Fitou.

Facile

Rendez-vous au jardin-forêt, à 3 mn à pied du parking de l’église.

Découvrez la gestion de l’eau dans un jardin-forêt : des solutions pour préserver un sol vivant et accueillir la biodiversité.

Apéritif du jardin offert.

Réservation obligatoire.

25 personnes max..

2023-07-11 à 18:00:00 ; fin : 2023-07-11 20:30:00. .

Fitou 11510 Aude Occitanie



Easy

Meet at the forest garden, a 3-minute walk from the church parking lot.

Discover water management in a forest garden: solutions to preserve a living soil and welcome biodiversity.

Aperitif of the garden offered.

Reservation required.

25 people max.

Fácil

Cita en el jardín forestal, a 3 minutos a pie del aparcamiento de la iglesia.

Descubra la gestión del agua en un jardín forestal: soluciones para preservar un suelo vivo y acoger la biodiversidad.

Aperitivo del jardín ofrecido.

Reserva obligatoria.

25 personas máximo.

Leicht

Treffen Sie sich im Waldgarten, 3 Minuten zu Fuß vom Parkplatz der Kirche entfernt.

Entdecken Sie das Wassermanagement in einem Waldgarten: Lösungen, um einen lebendigen Boden zu erhalten und die Biodiversität zu beherbergen.

Aperitif des Gartens wird angeboten.

Eine Reservierung ist erforderlich.

max. 25 Personen.

Mise à jour le 2023-03-29 par A.D.T. de l’Aude / Conseil Départemental de l’Aude