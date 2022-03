Fit’Ogether – Séance de sport gratuite en plein air Parc Pasteur, 5 mars 2022, Orléans.

Fit’Ogether – Séance de sport gratuite en plein air

du samedi 5 mars au samedi 24 décembre à Parc Pasteur

Bonjour, chers Orléanais ! ? **Le Fit’Ogether, c’est quoi ?** Un Fit’ challenge, animé par un passionné de sport, pour te remettre en forme et construire un corps dont tu as toujours rêvé ! ⭐ Un “O” pour t’informer que cet évènement se déroulera bien dans ta ville d’Orléans ! ? Un “gether” (together = ensemble) pour te motiver à venir accompagné(e)s, et dépenser des calories en groupe dans la joie et la bonne humeur ! ? Gratuit et accessible à tous (adultes, enfants, seniors), on se retrouve tous les samedis matin à 11h. ⏱️ Rendez-vous prévu au niveau du terrain multisport, au Parc Pasteur.

Entrée libre et accessible à tous

1h de séance de sport gratuite en plein air

Parc Pasteur rue Jules Lemaître, 45000 Orléans Orléans Loiret



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-05T11:00:00 2022-03-05T12:00:00;2022-03-12T11:00:00 2022-03-12T12:00:00;2022-03-19T11:00:00 2022-03-19T12:00:00;2022-03-26T11:00:00 2022-03-26T12:00:00;2022-04-02T11:00:00 2022-04-02T12:00:00;2022-04-09T11:00:00 2022-04-09T12:00:00;2022-04-16T11:00:00 2022-04-16T12:00:00;2022-04-23T11:00:00 2022-04-23T12:00:00;2022-04-30T11:00:00 2022-04-30T12:00:00;2022-05-07T11:00:00 2022-05-07T12:00:00;2022-05-14T11:00:00 2022-05-14T12:00:00;2022-05-21T11:00:00 2022-05-21T12:00:00;2022-05-28T11:00:00 2022-05-28T12:00:00;2022-06-04T11:00:00 2022-06-04T12:00:00;2022-06-11T11:00:00 2022-06-11T12:00:00;2022-06-18T11:00:00 2022-06-18T12:00:00;2022-06-25T11:00:00 2022-06-25T12:00:00;2022-07-02T11:00:00 2022-07-02T12:00:00;2022-07-09T11:00:00 2022-07-09T12:00:00;2022-07-16T11:00:00 2022-07-16T12:00:00;2022-07-23T11:00:00 2022-07-23T12:00:00;2022-07-30T11:00:00 2022-07-30T12:00:00;2022-08-06T11:00:00 2022-08-06T12:00:00;2022-08-13T11:00:00 2022-08-13T12:00:00;2022-08-20T11:00:00 2022-08-20T12:00:00;2022-08-27T11:00:00 2022-08-27T12:00:00;2022-09-03T11:00:00 2022-09-03T12:00:00;2022-09-10T11:00:00 2022-09-10T12:00:00;2022-09-17T11:00:00 2022-09-17T12:00:00;2022-09-24T11:00:00 2022-09-24T12:00:00;2022-10-01T11:00:00 2022-10-01T12:00:00;2022-10-08T11:00:00 2022-10-08T12:00:00;2022-10-15T11:00:00 2022-10-15T12:00:00;2022-10-22T11:00:00 2022-10-22T12:00:00;2022-10-29T11:00:00 2022-10-29T12:00:00;2022-11-05T11:00:00 2022-11-05T12:00:00;2022-11-12T11:00:00 2022-11-12T12:00:00;2022-11-19T11:00:00 2022-11-19T12:00:00;2022-11-26T11:00:00 2022-11-26T12:00:00;2022-12-03T11:00:00 2022-12-03T12:00:00;2022-12-10T11:00:00 2022-12-10T12:00:00;2022-12-17T11:00:00 2022-12-17T12:00:00;2022-12-24T11:00:00 2022-12-24T12:00:00