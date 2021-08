La Plagne Tarentaise La Plagne Tarentaise La Plagne-Tarentaise, Savoie Fitness “Pilates” La Plagne Tarentaise La Plagne Tarentaise Catégories d’évènement: La Plagne-Tarentaise

Savoie

Fitness “Pilates” La Plagne Tarentaise, 18 août 2021, La Plagne Tarentaise. Fitness “Pilates” 2021-08-18 10:15:00 10:15:00 – 2021-08-18 Plagne Centre Place du Chaudron

La Plagne Tarentaise Savoie Avant de partir pour une journée de randonnée, que diriez vous d’une petite séance de pilate ? dernière mise à jour : 2021-08-12 par

Détails Catégories d’évènement: La Plagne-Tarentaise, Savoie Autres Lieu La Plagne Tarentaise Adresse Plagne Centre Place du Chaudron Ville La Plagne Tarentaise lieuville 45.50594#6.67622